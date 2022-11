Sabato 19 Novembre Vincenzo Laurendi presenta “La saga delle Maëghlung”

1 1 bagnara la saga delle maeghlungUna trilogia fantasy per celebrare il 130° anno delle nascita di John Ronald Reuel Tolkien, indiscusso dio del genere, autore dell’immortale saga de Il signore degli anelli, resa ancor più celebre dalla trasposizione cinematografica da par6te di Peter Jackson. E Vincenzo Laurendi c’è riuscito, ricalcando le sue orme ma non imitandole né nel testo né nella grandezza, conscio di essere ancora allievo e non maestro. La “Saga delle Maëghlung”, iniziata a scrivere nel 2019 dopo, ironia della sorte, la visione della biopic dedicata all’autore inglese, comprende tre volumi: Le divinità di Àrëth, uscita a Gennaio, La salvezza di Èsrül, uscita a luglio, e Gli universi delle Maëghlung, uscito il 27 ottobre, quindi pochi giorni fa.

La presentazione avrà luogo alla Pro Loco, col patrocinio del Comune di Bagnara Calabra. I saluti istituzionali saranno affidati al presidente della Pro Loco, Bruno Ienco, e al Consigliere comunale delegato alla Cultura, Rocco Fedele. L’autore ci guiderà nel viaggio di questa trilogia, che ha ognuna un significato allegorico: il primo volume riguarda l’invidia, il secondo la violenza sulle donne, il terzo riguarda la depressione e il senso di inadeguatezza. L’appuntamento è alle ore 18:00 e sarà disponibile la diretta in streaming sia sulla pagina Facebook di Costaviolanews.it che sul profilo Instagram dell’autore, Sneffels82.

