Pia Unione di Santa Cecilia, ritorna nella cittadina del basso Tirreno la rassegna della musica e del canto sacro

Locandina S. Cecilia - BagnaraBAGNARA CALABRA – Dopo lo stop causato dalla pandemia ritorna nella cittadina del basso Tirreno la rassegna della musica e del canto sacro. A promuovere l'iniziativa è la Pia Unione di Santa Cecilia in collaborazione con l'associazione musicale città di Bagnara e, con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

La rassegna della musica e del canto sacro, anche quest'anno come in passato vedrà protagonisti un centinaio fra musicisti e cantori che si cimenteranno nel repertorio sacro in onore della loro Santa Patrona. Una settimana intensa di attività musicali e altro che ci prepara a quella che era la giornata nazionale della musica e delle arti, appunto il 22 novembre giorno in cui la chiesa fa memoria della giovane martire romana Cecilia. <<Siamo pronti ad ospitare le corali e le formazioni strumentali, ha detto il presidente del pio sodalizio, Giuseppe Polimeni, felici per la loro presenza che va a sottolineare il legame profondo fra la musica, il canto e la nostra Santa Patrona, per questo siamo loro profondamenti grati per avere arricchito con la loro presenza e soprattutto con la loro arte il programma di quest'anno>>. Ad aprire la rassegna musicale saranno gli alunni del liceo musicale T. Gullì di Reggio Calabria guidati dai professori Grazia Barillà e Giorgio Furia, a loro seguiranno: al primo debutto l'ensamble di fiati della appena costituita scuola civica di musica di Sant'Eufemia d'Aspromonte, ed ancora avremo i giovani musicisti di Mammola, l'ensable della scuola civica di musica di Bagnara e naturalmente l'orchestra di fiati di Bagnara. Le corali polifoniche che parteciperanno provenieni da Reggio Calabria sono: Il cenacolo “Maria Consolatrice, Mater Dei, Musica Nova, Sacro Cuore , invece da campo Calabro il coro S. Maria Maddalena e da Melia la corale parrocchiale di S. Gaetano da Thiene. Inoltre animeranno le celebrazioni le corali parrocchiali di Serrata e quelle bagnaresi di Solano, Ceramida, Pellegrina e Marinella. Sono previsti anche momenti ricreativi per i bambini con giochi e festa in piazza, la proiezione del film “Cristiada”, un appuntamento con la poesia dialettale, una mostra sui giovani martiri del cristianesimo e su Santa Cecilia ed ancora due incontri mattutini riservati alle scolaresche bagnaresi nelle quali faranno conoscenza di strumenti unici citati nei salmi e strumenti moderni legati sempre alla figura della Santa della musica. Si inizia domenica 13 novembre a Serrata, nella parrocchia di S. Pantaleone martire che come Cecilia ha versato il suo sangue per testimoniare e mantenere salda la sua fede. La rassegna si concluderà il 22 novembre nella chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli con la messa solenne animata dai cori e dall'orchestra con la partecipazione dell'amministrazione comunale.

Locandina S. Cecilia