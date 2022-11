A Scilla "Costa Viola Book e Food Festival" a partire dal 12 novembre

costa viola book e food - scilla Si terrà in un noto locale del lungomare la prima edizione di "Costa Viola Book e Food Festival" a partire dal 12 novembre e si concluderà il 3 dicembre. < >.

Probabili alcuni "Extra Time" che verranno comunicati per tempo dsò direttore artistico. Ci saranno nomi d'eccellenza come Mimmo Gangemi, Eleonora Scrivo, Tixiana Calabrò e Gianluca Sapio. Per il food invece Osteria Zero, Libero Gatti, Astorino e l'inaugurazione del primo bio Shop. Saranno inoltre donate delle targhe e dei riconoscimenti a tutti gli autori. Media partner sarà RadioEcoSud di Cittanova, con "incursioni" in diretta streaming e interviste. (t.f.)