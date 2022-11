Presentazione del libro di Don Francesco Cristofaro Lo Sguardo di Gesù. Pagine di Misericordia

Lorenzo Festicini Cardinale Comastri e Don Cristofaro Venerdì 18 novembre, a Reggio Calabria, nella libreria Paoline, alle ore 17:30, sarà presentato “Lo sguardo di Gesù. Pagine di Misericordia” edito Tau editrice, l'avvincente libro dello scrittore e sacerdote Don Francesco Cristofaro. A dare il via alla presentazione sarà l’Arcivescovo Mons. Fortunato Marrone, dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria.

Prestigiosa la presenza del Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro Cav. Lorenzo Festicini che modererà l'evento. Lo Sguardo di Gesù (introdotto dalla prefazione del Cardinale Angelo Comastri, Vicario Generale Emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano), è scritto da una brillante penna, teologica; ed è, per l'appunto, un saggio molto fruibile, di piacevole lettura, soprattutto perché mette a risalto l'amore che Nostro Signore ci dispensa quotidianamente. L’opera, che si suddivide in tre parti, è davvero un libro da non perdere. Nella prima parte, sono presentati dei racconti ricavati dal Vangelo. Nella seconda, l'autore porta alla luce alcuni importanti scorci della sua vita, soffermandosi sul suo cammino col mondo della fede e della spiritualità. La terza ed ultima parte, contiene le preghiere da lui composte. La figura di Gesù, nel libro, assume, come anticipato, un ruolo di primaria importanza, quella stessa della fede che può arrivare ad aprire la porta del cuore. I passi, invece, tratti dal Vangelo mettono in evidenza principalmente quelle pecorelle smarrite che, ad un certo punto, hanno trovando la salvezza della parola del Signore.