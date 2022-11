MESSINA Sabato l'evento "R-esistenza poetica"

1 1 r-esistenza poetica messinaIl movimento R-Esistenza Poetica torna in piazza per continuare a trasmettere, con dolcezza e puntando al cuore delle persone, l’importanza e l’irrinunciabilità della lotta per quei diritti e conquiste che da anni, ormai, sono sotto attacco, manifestando e sensibilizzando attraverso l’arte. Desideriamo manifestare al Parlamento e la Governo la nostra ferma volontà non solo di difendere l'esistente, ma di progredire nella conquista di quei diritti civili e sociali che, ancora oggi, vedono esclusa una gran fetta della popolazione.

A guidarci, è un sentimento di compartecipazione, di empatia, d’amore verso chiunque, verso l’ambiente e tutto ciò che c’è di bello in questo mondo. È nostro intento dare voce alle minoranze, ai diversi, agli esclusi. Durante l’evento, chiunque potrà esprimersi liberamente con letture, pittura e disegno dal vivo, cartelloni, poesie, musica, esperienze vissute ed emozioni condivise. Non siamo soli, nessuno lo è. Siete tutti benvenuti! L’incontro è fissato per le 16:00 di Sabato 5 Novembre a Piazza Municipio, Messina. Per ulteriori informazioni, potete consultare le pagine social:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086098161218

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fr_esistenza_poetica%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%253D%26fbclid%3DIwAR10xKaa2McXD7PVTA1mzMvxmnh3FraQGTqwXUP4S5uTuC_K7DO-ocSqJuk&h=AT1T87Dvz7i1LWAwvNpJYrP_BG7IrE0UMzhnMSS4TKYTaOmH_zOEaOPT9UL2QHkM8qcbCo1iTaQ_G3RxdwKHxilG3XXz-bNFV_-u5nfd0PqYtdk70Y306hnwD7ycfOIEO2w

Click to enlarge image 313099309_793246571747698_3440606894680716173_n.jpg