BAGNARA Vincenzo Laurendi fa 12, in uscita il nuovo libro

1 1 gli universi 28102022Il nuovo libro di Vincenzo Laurendi, “Gli universi delle Maëghlung”, è disponibile sulla piattaforma di Amazon, in formato digitale, cartaceo e con la copertina rigida. Fa parte della “Trilogia delle Dee”, iniziata a Gennaio con “Le divinità di Àrëth” e “La salvezza di Èsrül”, completandola. Questo è, cronologicamente parlando, il primo volume, e parla del viaggio di Vhandèjëa, la dea dello spaziotempo , nel Multiverso, in cui controllerà tutte le vicissitudini delle sorelle, per poi proseguire il proprio vagare su Àrëth, il secondo pianeta creato da Aijida, la prima creatrice, ed Èsrül, pianeta della pace ma anche di regole ferree.

Ogni volume è dedicato a un particolare argomento, trattato in maniera allegorica: il primo libro è dedicato all’invidia, il secondo alla violenza sulle donne, il terzo a depressione e inadeguatezza. Verrà presentato “virtualmente” durante Direttanews con Carmelo Tripodi mercoledì 2 novembre alle 18:00, e poi fisicamente nei prossimi giorni.