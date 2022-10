Il premio Mia Martini lascia Bagnara e approda a Cittanova. Dal 24 al 26 novembre fase finale al Teatro "Gentile"

Conferenza stampa a Cittanova - Premio Mia Martini Presentata a Cittanova la 28. edizione del "Premio Mia Martini" che lascia Bagnara per approdare il 24, 25 e 26 novembre al Teatro "Gentile". Fase finale quindi a Cittanova che vedrà esibirsi giovani talenti ed artisti ormai affermati nel ricordo dell'indimenticabile artista bagnarese.

<<E' motivo di gratificazione - ha sottolineato il sindaco Francesco Cosentino - che per questa edizione del Premio sia stata scelta Cittanova, con l'augurio che sia il primo passo per consolidare e intensificare i rapporti con l'associazione rganizzatrice. Pur in un momento di notoria difficoltà, non abbiamo avuto alcuna esitazione ad offrire un aiuto di carattere tecnico e logistico>>. Soddisfatta l'assessore alla cultura Marianna Iorfida, ed anche il Patron Nino Romeo che ha spiegato come si svilupeprà la fase finale <<all'interno di un progetto teso non solo a ricordare Mia Martini, ma anche a prmuovere la cultura della musica e dem canto tra i giovani e valorizzare le località più suggestive della Calabria>>. Spazio non solo quindi a giovani emergenti, <<stiamo contattando - ha concluso Romeo - i grandi interpreti che si esibiranno durante la manifestazione e a breve comunicheremo i nomi. Questa edizione verrà condotta da Veronica Maya, la direzione artistica sarà di Franco Fasano.

Red