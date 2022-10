BAGNARA CALABRA "Arrivederci estate": la Pro Loco chiude la stagione estiva all'insegna della poesia dialettale

Ienco - Pistolesi - Santisi - NassiDomenica 9 Ottobre, presso i locali della Proloco di Bagnara Calabra si è svolto l'evento " Arrivederci Estate con la poesia in vernacolo " in collaborazione con il Salotto dei poeti "La Rosa Del Pozzo" di Catona. A moderare è stato il giornalista Carmelo Tripodi, e dopo i saluti del Presidente della Proloco Bruno Ienco e del sindaco Adone Pistolesi, si è aperto un pomeriggio di condivisione e di divulgazione dei versi dialettali da parte di poeti provenienti da diverse zone della Calabria.

Versi che raccontano diverse storie: di chi parte, di chi resta, di chi prova nostalgia di un mondo che via via sta scomparendo. Ognuno degli artisti leggendo i propri componimenti ha rimarcato l' importanza del rapporto tra memoria e parole, facendo rivivere l' amore per le proprie origini, ed è stato omaggiato da un attestato di partecipazione da parte dei diversi consiglieri della Proloco. Tra una poesia e l' altra, l' evento è stato allietato dalla voce e dalla musica di Nicolino Ienco, a seguire l' intervento del Dott. Antonio Santisi Editore / Presidente " La Rosa Del Pozzo" che ha ancora una volta invitato i presenti a vedere il vernacolo come un bene da salvaguardare e custodire. Verso la fine, il poeta bagnarese Rocco Nassi, promotore anch'egli di tale iniziativa, ha dato lettura di alcuni suoi scritti nella lingua che ama definire la sua "prima lingua". A conclusione sono stati letti alcuni " brani in vernacolo" dei nostri poeti "storici" facenti parte di pregresse pubblicazioni.

Nina Velardo

In basso le interviste al sindaco Adone Pistolesi, al Presidente della Pro Loco Bruno Ienco, al Poeta dialettale Rocco Nassi, e al dott. Antonio Santisi