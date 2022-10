REGGIO CALABRIA Conto alla rovescia per la XV edizione del "Premio Simpatia della Calabria"

Premio Simpatia della Calabria Domenica 16 ottobre 2022, alle ore 18.00, nella splendida cornice del Giardino di Benedetta, all'interno del Circolo Tennis "Rocco Polimeni" di Reggio Calabria, storica e presitgiosa location della città la cui fondazione risale al 1929, avrà luogo la cerimonia di premiazione del "Premio Simpatia della Calabria", giunto alla sua quindicesima edizione.

L'iniziativa è considerata tra le più importanti del panorama nazionale per la qualità degli insigniti e per il grande valore ed originalità dei premi consegnati: i prestigiosi orologi Perseo da tasca delle Fs dei primi del 900, che rappresentano un pezzo di storia delle Fs Italiane, storia a cui si richiama l'Associazione Incontriamoci Sempre e le creazioni orafe del Maestro Michele Affidato, vero e proprio ambasciatore della Calabria con le sue realizzazioni protagoniste di numerosi eventi nazionali, tra cui il Festival di Sanremo.



Gli insigniti, classe 2022, del Premio Simpatia della Calabria saranno: il Prof. Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell'Università Mediterranea, il Dott. Sebastiano Macheda, Direttore U.O.C. terapia intensiva e Anestesia e Direttore Dip. emergenza urgenza G.O.M. Reggio Calabria, lo Scultore Orafo Antonio Affidato, il Designer Antonio Arico'.



"Abbio scelto questa meravigliosa location" spiega il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati "perchè è luogo storico e simbolo della città. Il Circolo Polimeni è una struttura ben organizzata, che leIstituzioni locali devono salvaguardare, per la funzione che svolge incessantemente a livello sportivo, sociale, culturale e di aggregazione. Anche quest'anno, la serata sarà condotta dal bravissimo presentatore Marco Mauro."