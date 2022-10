Calabria d'Autore presenta i benefici del cibo biologico, incontro con i biologi nutrizionisti

mangiare biologico web Grande appuntamento con la cultura Domenica 9 ottobre 2022, alle ore 18.30 presso la sala museo "Il Ferroviere", all'interno della Stazione FS di S.Caterina a Reggio Calabria, sede dell'Associazione Incontriamoci Sempre, grazie alla presenza dei biologi nutrizionisti Dott.ssa Maria Tomasello e Dott. Giuseppe Chindemi.

Per cibo biologico si intendono tutti quegli alimenti che derivano da agricoltura biologica e da allevamento biologico.

L’agricoltura biologica si differenzia da quella convenzionale in quanto esclude nelle varie fasi di produzione il ricorso a prodotti chimici di sintesi e a organismo geneticamente modificati. In poche parole, niente pesticidi e concimi chimici, diserbanti, anticrittogamici o insetticidi. Portare a tavola alimenti di origine biologica è una scelta che compie una quota crescente di italiani.

Nel 2018 quasi 9 persone su 10 hanno acquistato almeno un prodotto bio e la metà di questi consumatori li ha preferiti agli altri almeno una volta a settimana. La serata, che prevede l’intervento del Dr. Giuseppe Chindemi e della Dr.ssa Maria Tomasello, biologi nutrizionisti, offrirà ai convenuti una serie di spunti di riflessione per comprendere gli aspetti legati alla produzione di cibi biologici e gli eventuali benefici di un’alimentazione con gli stessi. La serata si concluderà con un dibattito aperto al pubblico che potrà porre delle domande ai relatori per chiarire eventuali curiosità in merito al tema trattato.