Bagnara, Firmata tra l’Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi” e l’Associazione A.GE.S.S., la convenzione per l’avvio dei PCTO

È stata firmata nei giorni scorsi, tra l’Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi” e l’Associazione A.GE .S.S., la convenzione per l’avvio dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), l’ex alternanza scuola-lavoro. Il percorso di formazione riguarderà i discenti di IIIC, IVC e VC del Liceo Scienze Umane di Bagnara Calabra, e si svolgerà nel lasso di tempo tra ottobre/2022 e agosto/2023 per un totale di 30/40 ore.

Grande entusiasmo e soddisfazione da parte di Silvana Ruggiero, Presidente dell’ A.GE .S.S.- “Ringrazio la Dirigente Dott.ssa Graziella Ramondino per aver scelto l’ A.GE .S.S. quale ente ospitante per lo svolgimento del PCTO. Sono certa che l’ A.GE .S.S. saprà offrire agli studenti percorsi formativi significativi in campo socio-culturale, sia attraverso esperienze dirette presso enti che faranno rete con l’ A.GE .S.S., sia anche grazie alle ore di formazione con relatori che accompagneranno i ragazzi in questa esperienza di vita che sicuramente li arricchirà, in aggiunta alla loro preparazione didattica". Il percorso formativo sarà svolto nell’ambito del progetto ‘Benessere a Scuola’ realizzato grazie alla sensibilità della Dirigente Scolastica la quale è sempre stata attenta a valorizzare e coinvolgere le realtà cittadine. Per l' A.GE .S.S., il tutor del percorso formativo sarà la stessa Presidente Silvana Ruggiero, che a tal proposito dichiara " È sempre una bella sfida lavorare per e con i giovani, unire la loro voglia di apprendere con esperienze sul campo, facendo vivere in prima persona tematiche sociali, che spesso rischiano di essere conosciute solo come espressione di luoghi comuni o considerazioni ed opinioni altrui ".