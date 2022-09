Si è svolta il 12 settembre la sesta edizione del Premio Art Fabrique Calabria

borgLa giornata clou di Art Fabrique, sesta edizione, dedicata al tema Memory Art, svoltasi nello scenario incantevole del chiostro di San Domenico a Montalto Uffugo, il 12 settembre, ha visto sulla passerella importanti riconoscimenti. Il lavoro compiuto dall’Art Director Stefania Sammarro e dalla sua squadra è semplicemente magistrale, dove l’arte pura incrocia il mondo della moda, nelle sue più variegate sfumature, in particolare incontra il passato nei tessuti, nelle trame, ma lo sveste portando in auge il tema dell’inclusività.

Il prestigioso premio Art Fabrique Calabria giunge a Rizziconi al presidente dell’Associazione culturale artistica Piazza Dalì, Giammarco Pulimeni, affermando di “Aver promosso le arti in ogni sua forma, per aver saputo raccontare storie di ordinaria cultura, per aver ideato un evento che spazia dal mondo del giornalismo, della scrittura, all’arte, alla moda, all’associazionismo. Per la proficua collaborazione instaurata con Ania Lilith Gallery e Piazza Dalì”.

Il riconoscimento consacra il decennale del Premio Elmo, l’evento che l’associazione Piazza Dalì con costanza, audacia e passione realizza come sottolineato in una terra variegata e difficile.

Il presidente Giammarco Pulimeni, emozionato e onorato di ricevere tale riconoscimento, ha affermato: “Si tratta solo di una tappa da inserire nella storia del Premio e nel ventennale dell’Associazione”. Il momento della premiazione è anche quello per mettere in luce il connubio di sinergie tra coloro che promuovono cultura, evidenziando che la passione, la volontà di chi opera in tale ambito è fondamentale. Il lavoro compiuto dai membri dell’associazione, lungo gli anni, permettono di dar vita a relazioni e condivisioni con le realtà culturali vuole essere quello di proseguire in questo cammino.

Il riconoscimento appare emblematico nell’anno che si celebrano i dieci anni, dopo un periodo difficile, un anno senza il Premio, una motivazione a proseguire e dare lustro al mondo della cultura nelle sue mille varietà ed espressioni e sancire il lavoro e la dedizione di Piazza Dalì.