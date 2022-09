UniRC|Notte dei Ricercatori “SuperScienceMe - Research is your Re-Source” - 30 settembre 2022

Notte dei Ricercatori 2022“Research is an inexhaustible (re)source of inspiration to make Europe better for the next generation” sarà il messaggio che la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori punta a veicolare, alle nuove generazioni, durante l'edizione 2022.

Anche quest'anno l'Università Mediterranea di Reggio Calabria sarà tra le protagoniste dell'importante evento scientifico, in contemporanea con le più blasonate Università Europee ed insieme all'Università della Calabria, l'Università Magna Graecia, l'Università della Basilicata, CNR e Regione Calabria. La Commissione Europea ha invitato i ricercatori ha rivolgere i loro studi alla risoluzione di cinque grandi problemi che rappresentano le cinque missioni del programma “Horizon Europe”:

Adattamento ai cambiamenti climatici, impegnandosi a prevenire gli effetti e a mitigare i danni prodotti da inondazioni, uragani e incendi, che minacciano l’economia, il benessere e la vita sul pianeta. Far rivivere oceani e acque, che sono vita, ossigeno, cibo, ed energia; è nostro compito proteggere l’acqua cercando soluzioni che prevengano l’inquinamento, l’impoverimento della biodiversità e i fenomeni metereologici estremi. Un patto europeo per i suoli, al fine di ripristinarli e migliorarne la salute; è necessario salvaguardare la produzione di cibo sano e di ossigeno contrastando la desertificazione dei terreni e la sparizione di boschi e foreste.

Realizzare città intelligenti a impatto climatico zero, con mobilità sostenibile, migliore efficienza energetica, sviluppo delle rinnovabili e urbanistica verde, allo scopo di annullare tutte le emissioni nocive per i cittadini. Lotta contro il cancro, ideando nuove tecniche diagnostiche, sperimentando nuovi farmaci e trattamenti non invasivi, per sconfiggere il male che accorcia la vita, frantuma le famiglie e non risparmia i bambini. Prepariamoci ad una giornata all’insegna della conoscenza! Un grande evento scientifico che presenterà esperimenti, visite virtuali nei laboratori ed intrattenimento alla scoperta della Ricerca all’interno dell’Università Mediterranea.

Venerdì 30 settembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30 presso Piazza Italia di Reggio Calabria:

Stand espositivi dove verrà messa in mostra la Ricerca dell'Università Mediterranea. In particolare, saranno presentati i progetti finanziati dall’Unione Europea e le iniziative della Regione Calabria sui fondi POR e PNRR, oltre ad uno spazio dedicato ad orientare gli studenti alla scelta del corso di laurea universitario.

Venerdì 30 settembre alle ore 15:00 presso il Museo Nazionale di Reggio Calabria:

Cerimonia di consegna delle Pergamene ai Dottori di Ricerca in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Concerto Quartetto dell’Orchestra del Teatro F. Cilea di Reggio Calabria