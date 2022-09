In mostra a Scilla le storiche foto di Eraldo De Lio

De Lio - Scilla All'interno della "Rassegna culturale estiva" organizzata dal Comune di Scilla nelle biblioteca comunale "Antonia Assunta Paladino" è stata proposta la mostra "Eraldo De Lio", storico fotografo scillese apprezzato per la sua grande professionalità e scomparso nel 2012.

I volontari dell'associazione "Santa Giorgia" e del Club per l'Unesco di Scilla hanno coordinato con l'assessorato alla cultura del Comune di Scilla la rassegna che ha avuto una buona partecipazione di pubblico anche durante le giornate dedicate alla presentazioni di libri di vari autori calabresi. <<Su gentile concessione della famiglia De Lio - scrivono i volontari in una nota stampa - abbiamo riprodotto alcune delle foto esposte nella mostra dedicata al nostro compianto cittadino. Per l'alto valore storico e culturale della documentazione, si è deciso di condividerle sulla pagina social della biblioteca comunale "Assunta Paladino" per chi non è potuto essere presente per ammirarle dal vivo>>.

Le foto, alcune in bianco e nero, sono rimaste esposte nella biblioteca dall'8 al 18 agosto. <<Resterà così una "traccia digitale" a disposizione di tutti - aggiungono i volontari - in special modo ai concittadini residenti lontano dalla nostra terra, nella speranza di ripetere questa entusiasmante esperienza dal vivo>>. Le foto antiche sono diventate virali, alcune scattate negli anni Sessanta che ritraggono il quartiere di Marina Grande, altre la festa del Santo Patrono e la Piazza di San Rocco negli anni '50.

Tina Ferrera