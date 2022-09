Tra cultura, solidarietà e arte, continua a Bagnara l'impegno dell'Associazione "U. Lopresto"

SALIFBAGNARA CALABRA - Con l' affascinante sfilata di macchine d' epoca, si è svolta domenica scorsa presso lo spazio antistante la Biblioteca Comunale, alla presenza del Sindaco di Bagnara Calabra Adone Pistolesi, la consegna delle borse di studio da parte dell' Associazione "Uccio Lopresto", proprio a cinquant'anni dalla sua scomparsa. E' ormai dal 2019 che l' associazione mette a disposizione delle borse di studio, e in questa giornata ha voluto così gratificare degli studenti meritevoli che hanno raggiunto ottimi risultati grazie all' impegno e alla costanza dimostrati, tra cui il bagnarese Sonko Salifu, nonchè volontario della Croce Rossa.

Premiati pure Francesco Corigliano e Antonio Parisio, rappresentante delle associazioni sportive di Bagnara, il contributo servirà difatti all' acquisto di un defibrillatore. Il premio si è esteso anche all' arte e alla cultura, a riceverlo sono state Chiara Campanella e Azaria Rovere, studentesse di Beni Culturali presso l' Università della Tuscia di Viterbo che insieme alla Dott.ssa Pogliani, alla Dott.ssa Arcudi e al Dott. Giuffrè si occuperanno del restauro del quadro del primo Settecento, "Giuditta e Oloferne" situato all' interno della chiesa di Maria S.S. del Rosario di Bagnara Calabra e che necessita di alcuni interventi per garantire uno stato di conservazione ottimale. In seguito, appunto, all' interno dei locali della biblioteca sono state proiettate le proposte di lavoro da applicare sul dipinto.

"Una sorta di mecenatismo"- come ha affermato la Dott.ssa Anna Arcudi docente presso l'Unical- quella dell' Associazione "Uccio Lopresto" che mira alla riscoperta e alla valorizzazione di tutto ciò che il territorio bagnarese possiede. La manifestazione si è conclusa nella sede della Croce Rossa, dove il Commissario Carmela Luppino ha consegnato l' attestato di benemerenza all' Associazione per tutti gli atti solidali e di sostegno fattivo nei confronti di chi vive in condizioni di disagio e per tante altre iniziative filantropiche con l' augurio che questo impegno si protragga anche in futuro.

<<Ci tenevo inoltre a ringraziare Natale Romeo del club Arames Lillo Cavallo di Reggio Calabria che ha portato 15 vetture che hanno sfilato per il centro di Bagnara; MA-FRA S.p.A. di Marco Mattioli, mio co-driver; Federico Pegorin, Hide Kymura, Fritz Burkard, Miguel Nicolini per i loro contributi; un ringraziamento al Banco Alimentare che ci procura gli alimenti che distribuiamo giornalmente alle 60 famiglie disagiate che seguiamo a Bagnara, alle quali si sono aggiunte altre 20/30 famiglie di rifugiati ucraini>>. Questo, a fine manifestazione, è il commento dell'Architetto Corrado Lopresto dell'Associazione "U. Lopresto".

Nina Velardo