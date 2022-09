SCILLA Una sezione in Braille alla biblioteca "Paladino"

braille-2 All'interno della rassegna estiva "Cultura a Scilla" organizzata dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con i volontari del Club per l'Unesco di Scilla e dell'associazione "Santa Giorgia e Dintorni", è stata inaugurata una sezione dedicata ai volumi in braille per dare la possibilità ai non vedenti e ipovedenti di consultare libri.

La sezione è intitolata allo scillese Giuseppe Fucà, nato cieco e presidente dell'Unione Italiana ciechi dal 1965 al 1980 che promosse negli anni della sua presidenza la legge sull'indennità di accompagnamento, il potenziamento dei centri di addestramento dei cani guida e delle scuole per non vedenti. La biblioteca si arricchisce di una nuova sezione grazie all'intuito della scillese Sara Cacciola, non vedente e dipendente del Comune di Scilla, che ha donato alla biblioteca comunale "Assunta Paladino" una serie di volumi appartenenti alla famiglia Fucà. Sono circa quaranta i volumi in braille consultabili in biblioteca. L'amministrazione comunale punta alla creazione di un sito internet e di una biblioteca digitale di audiolibri.

Tina Ferrera