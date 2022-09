Università Mediterranea presente al convegno nazionale ‘Transizione energetica, mobilità sostenibile: le sfide per il futuro’ con il prof. Felice Arena

UniRC Camera deputati Arena - 1Lunedì 12 settembre presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati in Roma si è svolto il convegno nazionale ‘Transizione energetica, mobilità sostenibile: le sfide per il futuro’ L'evento è stata una importante occasione di incontro e di scambio di idee con numerosi attori che operano in campo nazionale, appartenenti sia al mondo delle aziende sia al mondo accademico. Per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria era presente il prof. Felice Arena che ha relazionato sul tema ‘Dighe portuali innovative per produrre energia elettrica dalle onde di mare’.

Il prof. Arena ha dichiarato ‘’Oggi sono stato onorato di raccontare i risultati dell’attività di ricerca sviluppata nel laboratorio naturale di ingegneria marittima NOEL dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e le applicazioni delle nostre ricerche sul sistema REWEC3, brevettato dal Prof. Boccotti, nel Porto di Salerno’’. Il Rettore dell' Università Mediterranea di Reggio Calabria prof. Giuseppe Zimbalatti si congratula per costante impegno del Laboratorio NOEL diretto dal prof. Felice Arena per promuovere in ambito nazionale le attività della nostra Università.