“11 libri in mezz’ora (o qualcosina in più)” di Vincenzo Laurendi il 17 settembre a Catona

1 1 17sett catonaIl “one man show” di Vincenzo Laurendi, dal titolo “11 libri in mezz’ora (o qualcosina in più)”, dopo la bella cornice di pubblico del 6 settembre, sconfina arrivando a Catona. Il salotto dei poeti “La rosa del pozzo” presenterà l’autore bagnarese che ripercorrerà la storia degli 11 libri pubblicati in questi 10 anni, a partire dal primo, “Ti darò il mio cuore” (Caravilla editore) fino all’ultimo, “La salvezza di Èsrül”, secondo capitolo della trilogia fantasy scritta quest’anno, il 130° dalla nascita del dio del fantasy, J.R.R. Tolkien.

Il tutto descrivendo la nascita dei libri con alcuni aneddoti, inframezzandoli con i video da lui stesso editati e le letture estrapolate dai libri da parte della professoressa Antonella Cutrupi, oltre all’intervento del “padrone di casa”, l’editore Antonino Santisi. L’evento andrà in scena alle ore 18.30 alla “Fattoria urbana”, a Catona, e sarà in diretta sul profilo instagram https://www.instagram.com/sneffels82/.