Costituita a Bagnara Calabra l'Associazione "Audere"

audere Sulla base delle inizitive svolte fino ad oggi dal gruppo dei “Giovani di Bagnara”, credendo fortemente nel progetto e nella sua realizzazione, a beneficio di tutta la comunità, oggi viene fondata l’associazione “AUDERE”. Oggigiorno purtroppo la nostra vista è spesso offuscata dalle mille proposte che ci vengono offerte da questo mondo moderno, e nella ricerca di qualcosa di diverso spesso non ci rendiamo conto che basterebbe alzare lo sguardo e apprezzare la bellezza che abbiamo attorno.

Ed è proprio questo quello che abbiamo scelto di fare questa volta noi giovani di Bagnara: abbiamo semplicemente guardato dentro casa nostra. La parola “Audere”, nella sua traduzione “osare”, è ben in mostra sul monumento presente in piazza Marconi a ricordare l’eroica impresa di Vincenzo Fondacaro con il “Leone di Caprera”. La scelta di questo nome risiede nel fatto che noi oggi vogliamo incarnare lo stesso spirito dei nostri avi e la passione che ci misero al tempo: La nascita del “Leone di Caprera” non fu affatto semplice, tanto meno l’impresa che ne conseguì; solo gli arditi osarono. Nonostante gli anni passino, i contesti geopolitici, sociali ed economici si ripresentano uguali ciclicamente nel corso della storia. Oggi come allora, sentiamo di poter dire che il nostro sangue è lo stesso dei Bagnaroti di quell’impresa; e grazie alla forte vocazione marinaresca della meravigliosa Costa Viola, siamo pronti ad affrontare qualsiasi tempesta!L’associazione “AUDERE” raggruppa persone che vivono a Bagnara e bagnaroti sparsi in Italia e all’estero per lavoro, tutti accomunati da un unico obiettivo: restituire qualcosa alla propria comunità, sfruttando la propria esperienza professionale e culturale costruita nel tempo.Abbiamo diversi progetti in mente, alcuni già in corso d’opera e che verranno divulgati già da subito.

FINALITA’

- L’Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

- L’associazione esercita le proprie attività di interesse generale nell’ambito di quelle previste dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs N. 117/2017. In particolare:

- Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative attea tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico artistico, architettonico, monumentale ed ambientale;

- Promuovere sicurezza associativa e assistenza assicurativa destinata ad altre associazioni che necessitano di strumenti e servizi inerenti la sicurezza;

- Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici, Associazioni e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero e tutela ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e promuovere l’aggregazione dei cittadini;

- Sviluppare l’ospitalità, l’educazione e la cultura turistica dell’ambiente;

- Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera, di accoglienza e della ristorazione;

- Collaborare con gli organi competenti nel rispetto della conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e la qualità dei servizi;

- Curare e promuovere l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici;

- Riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico del territorio in giurisdizione;

- Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici);

- Perseguire attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l’organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage;

- Presenza a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza stessa;

- Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;

Incentivare scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;

- Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica, l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei; ed aderire ad organismi nazionale ed internazionali che abbiano similari obbiettivi;

- Collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini;

- Aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;

- Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

- Operare quale Ente di accoglienza per il Servizio Civile Universale.

L'associazione può costituire, con delibera dell’Assemblea dei soci, ai sensi dell’articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, un circolo riservato ai propri Soci, nel quale l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata presso la Sede in cui si svolge l’attività istituzionale, sia rivolta esclusivamente ai Soci iscritti.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

