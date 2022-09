Protagonista la poesia nell'ottavo appuntamento dell'Estate in Biblioteca 2022

poesia -L' ottava serata della rassegna culturale "Estate in biblioteca 2022" ha visto come protagonista la poesia dialettale come divulgatrice delle tradizioni e della cultura popolare, in questo caso quella bagnarese. L'evento, magistralmente moderato da Nina Velardo, CostaViolaNews.it, voleva essere un' iniziativa di rilancio a favore della lingua dialettale, inteso anche come banco di prova delle potenzialità e dell' eterogeneità e della genialità dell' idioma locale, nel tempo considerato subalterno alla lingua italiana.

Pino Iaria, Rocco Nassi e Carmine Laurendi gli autori che nel corso della serata hanno deliziato il pubblico attraverso i loro componimenti che riflettono non solo tre stili diversi, ma anche temi portatori di una memoria antropologica e atavica che rischia di cadere nell' oblio in una società sempre più propensa alla globalizzazione. Interessante è stato l'intervento della glottologa Maria Concetta Cacciola che ha offerto degli spunti storici e tecnici sul dialetto, sottolineandone la ricca discendenza proveniente dalle più grandi culture e civiltà del passato ricostruendo così il DNA della nostra "lingua del cuore".

Prima dei saluti istituzionali del delegato alla cultura Rocco Fedele, e del Consigliere comunale Mimma Garoffolo, la platea coinvolta e partecipe, ha ringraziato gli autori, i quali con i loro scritti coniugano storia, poesia, radici, cultura e futuro.

Red