Tra sette giorni “11 libri in mezz’ora (o qualcosina in più)” di Vincenzo Laurendi

1 1 11 libri v.laurendiMeno 7 al cosiddetto “one man show” di Vincenzo Laurendi, dal titolo “11 libri in mezz’ora (o qualcosina in più)”. L’autore bagnarese ripercorrerà la storia degli 11 libri pubblicati in questi 10 anni, a partire dal primo, “Ti darò il mio cuore” (Caravilla editore) fino all’ultimo, “La salvezza di Èsrül”, secondo capitolo della trilogia fantasy scritta quest’anno, il 130° dalla nascita del dio del fantasy, J.R.R. Tolkien. Il tutto descrivendo la nascita dei libri con alcuni aneddoti, inframezzandoli con i video da lui stesso editati e le letture estrapolate dai libri da parte della professoressa Antonella Cutrupi\. L’evento andrà in scena alle ore 21.30 sul Corso Vittorio Emanuele, angolo Via Gaezza, presso la Cartolibreria Demaio.