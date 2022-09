SCILLA Al castello Ruffo la consegna del Premio per la medicina “Professore Giuseppe Zagari”

premio zagariSi è svolta al castello Ruffo la cerimonia di consegna del Premio per la medicina “Professore Giuseppe Zagari”. L’evento, giunto alla nona edizione, è stato organizzato dall’associazione culturale “Costa Viola” ed è stato patrocinato dal Comune di Scilla. Il segretario del premio Vincenzo Tromba ha declamato le motivazioni per i premiati.

Il Premio alla carriera èandato al professorePierfilippoCrucitti, direttore della UOC di Chirurgia Toracica presso il Policlinico universitario Campus Biomedico di Roma: <<Per la competenza e la dedizione che lo hanno condotto a posizioni di rilievo internazionale nella ricerca scientifica e nell’esercizio illuminato della professione medica>>. Premio alla calabresità alla dottoressa scillese Maria Giovanna Fava, chirurgo senologo del GOM di Reggio Calabria: <<Orgoglio calabrese, specialista dal riconosciuto prestigio, per le sue eccellenti qualità professionali e umane, evidenti nella predisposizione all’ascolto e alla vicinanza ai pazienti>>. <<la Calabresità- ha detto Fava- è un mix di emozioni e sentimenti forti e passionali. Un premio a questo presente , all’oggi, così tanto dibattuto e complicato perché non è facile lavorare in Calabria , richiede un particolare coraggio. Questo premio è già da subito da me stessa rimesso in gioco e rilanciato per le generazioni future, per i giovani, per quelli che verranno dopo di me, che dovranno riceverlo come un testimone ad una gara olimpica e tramandarlo in avanti facendo sempre di meglio, un premio di speranza affinché i nostri giovani non debbano mai più vergognarsi della loro Calabresita’>>. Il dottore Giuseppe Zampogna ha ricordato gli studi del professore Zagari e le relazioni con gli illustri personaggi del mondo scientifico di allora. Pino Palermo, presidente dell’’associazione Costa Viola, ha parlato dell’appartenenza alla propria terra << Nonostante il contesto di una sanità che ancora ha molta strada da fare per crescere ed essere il fiore all’occhiello del mezzogiorno, i calabresi vanno stimolati a restare e a servire i luoghi che hanno dato ai loro natali e che necessitano di menti eccelse. Stimoliamo i giovani a restare nella propria terra per costruire insieme il futuro del mezzogiorno>>. L’assessore comunale Giuseppe Vita ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.Il professore Francesco Saverio Ambesi Impiombato nipote del professore Zagari ha relazionato sulla potenzialità della terapia genica <<Sulla ricerca genica l’Italia è in posizione di assoluto rilievo a livello mondiale. Nessuna università, nessun ente statale avrà a disposizione il denaro per la ricerca. L’industria farmaceutica svilupperà solo quello che le darà profitto>>.

Tina Ferrera