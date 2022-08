Questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai…

Marcello Zoccali Nell’ultimo libro di Rocco Lentini sul bagnarese Marcello Zoccali, vice segretario nazionale della Fgsi, quel “compromesso storico” stroncato dagli Stati Uniti per escludere il Pci dal governo del Paese

È noto che dal secondo dopoguerra l'Italia è al centro degli interessi e della “tutela” statunitense tesa a garantirsi una base strategica, anche militare, nel centro del Mediterraneo. All’inizio degli anni Settanta, con la cilenizzazione del mondo, gli Stati Uniti tendono ad incentivare una presenza sul territorio in cui opera il più grande partito comunista d’Europa, l’unico che ha tangibili possibilità di costruire una via democratica al socialismo.

In questo quadro la proposta del “compromesso storico”, lanciata da Enrico Berlinguer tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 1973 dalle pagine di Rinascita e ripresa da Aldo Moro, fu stroncata nei giorni drammatici della visita negli Stati Uniti di Aldo Moro, incaricato di formare un nuovo governo e del Presidente della Repubblica Giovanni Leone.

I discorsi di Kissinger sulla Cia, il Cile e gli “eventi complessi” maturati in Italia furono al centro, in quei giorni, di una campagna di stampa sulla difesa dei rapporti euro-atlantici e sono agli atti della commissione parlamentare d’inchiesta sul “Caso Moro”.

Il suo lavoro per portare il Pci al governo non era gradito.

Moro subì delle forti minacce dall’ex Segretario di Stato americanoHenry Kissinger, decisamente contrario all’apertura ai comunisti e rientrò in Italia, in anticipo rispetto al previsto,molto turbato.

“Henry Kissinger era un uomo senza scrupoli, sostiene Nino Marazzita, legale della famiglia di Aldo Moro, ritengo ancora oggi assurdo aver assegnato a Kissinger nel 1973 il premio Nobel per la Pace visto che determinò tra le altre cose la morte di Allende in Cile per favorire l’ascesa del dittatore Pinochet. Quando Moro tentò di fare un discorso politico spiegando a Kissinger perché era necessario aprire al Pci,Kissinger lo interruppe con una violenza inaudita”.

Questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai…

Si determinava così una conventio ad excludendumnei confronti del Pci precludendo ai comunisti il governo del Paese. La “minaccia comunista” in Europa ha rappresentato, all'inizio degli anni Settanta e fino alla conclusione del Piano Chaos, il paradigma dell'ingerenza americana sulle vicende politiche italiane. Un intervento che bloccò, irreversibilmente, la via democratica al socialismo e portò tragedie e misteri scarsamente indagati e mai chiariti.Tra queste la vicenda del giovane vice segretario nazionale della Fgsi Marcello Zoccali cooptato, come tanti altri elementi di spicco della politica italiana di quegli anni, dalla Cia nell’Operation Chaos in funzione anticomunista.

La recente ricostruzione della biografia e della vicenda politica e umana di Marcello Zoccali, vice segretario nazionale della Fgsi, fa emergere la forte ingerenza americana sulle vicende politiche italiane; le minacce ad Aldo Moro durante la visita compiuta negli Stati Uniti insieme al presidente Giovanni Leone per sostenere il “compromesso storico”; il dirottamento in Italia e in alcuni Paesi europei “a rischio comunismo” dell’Operation Chaos.

