BAGNARA CALABRA Presentato in Biblioteca il libro di Gioacchino Criaco "Il custode delle parole"

Iaria - CriacoRimanere o scappare? Un interrogativo ormai persistente e comune alle vecchie e alle nuove generazioni di Calabria, che " Il custode delle parole" cerca di trattare attraverso gli occhi dei vari personaggi. Quest' ultima fatica di Gioacchino Criaco ha trovato spazio anche quest' anno all' interno della rassegna culturale "Estate in biblioteca 2022" a Bagnara Calabra.

Un libro profondamente attuale ma allo stesso tempo aggrappato alle tradizioni e al passato, che non si limita a interloquire con i giovani, ma anche con gli "adulti", in parte responsabili di ciò che viene tramandato e trasmesso attraverso la cultura e l' educazione, pilastri fondamentali di una comunità aperta ed evoluta. Andrìa, il protagonista, è un giovane che vive ai piedi dell' Aspromonte che lavora in un call center, che ancora sta cercando la propria strada, quella che gli appartiene. Andrìa è ogni giovane calabrese che costantemente combatte con la paura dell' indifinitezza di se stesso, del non vedere un futuro nella sua terra. Significativa, è la presenza del nonno, pastore, ma depositario del mondo antico e vero custode delle parole. Attraverso Ydir, il ragazzo salvato da un naufragio da Andrìa, il protagonista stesso riscopre l' amore per il proprio territorio, e riconosce che da "salvatore" egli è divenuto "salvato".

Una storia che invita il lettore a riflettere sugli effetti della modernità che divora il carattere lento del calabrese che ha bisogno, proprio come afferma l' autore di essere posto a una scelta e non a una costrizione.

Nina Velardo