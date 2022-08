Il 6 settembre “11 libri in mezz’ora (o qualcosina in più)” di Vincenzo Laurendi

1 1 11 libri v.laurendiMancano 10 giorni al cosiddetto “one man show” di Vincenzo Laurendi, dal titolo “11 libri in mezz’ora (o qualcosina in più)”. L’autore bagnarese ripercorrerà la storia degli 11 libri pubblicati in questi 10 anni, a partire dal primo, “Ti darò il mio cuore” (Caravilla editore) fino all’ultimo, “La salvezza di Èsrül”, secondo capitolo della trilogia fantasy scritta quest’anno, il 130° dalla nascita del dio del fantasy, J.R.R. Tolkien. Il tutto descrivendo la nascita dei libri con alcuni aneddoti, inframezzandoli con video e letture estrapolate dai libri. L’evento andrà in scena alle ore 21.30 sul Corso Vittorio Emanuele, angolo Via Gaezza, presso la Cartolibreria Demaio.