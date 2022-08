A proposito di Mia Martini (Mimì Bertè)

mia martiniMimì Bertè era quattro anni più piccola di me e di Raffaele Ocello (Jeff) e solo qualcuno in meno rispetto a Nino Sofio e Mimmo Villari. Negli anni ’60 Mimmo, assieme a Raffaele Ocello, formò il complesso “I Demoni” affiancando me alla batteria, Nino Sofio alle tastiere e Carlo Dell’Agli alla chitarra.

Questi erano i cinque ragazzi che componevano il complesso, ognuno di loro con un proprio retroterra musicale e con la passione per la musica. Jeff, il cantante, avendo un’ottima conoscenza della lingua inglese, seguiva già da tempo la musica leggera americana e sapeva a memoria testi di canzoni di Neil Sedaka, di Paul Anka, di Elvis Presley, ecc. Nino Sofio era ancora iscritto al Conservatorio, in cui poi si diplomò in pianoforte, e già allora era un ottimo musicista.

Non solo sapeva leggere uno spartito, ma aveva la capacità di sapersi orientare con i vari accordi nei brani che suonavamo. Io provenivo dal Jazz e seguivo, già quindicenne, la musica di Ray Charles; Carlo Dell’Agli, bravo chitarrista, aveva la passione per la musica brasiliana e per i Beatles. Mimmo Villari aveva già esperienza musicale di gruppo fatta a Vibo Valentia, dove abitava la sorella e dove frequentò l’Istituto tecnico industriale. E fu a Vibo che conobbe Carlo Dell’Agli con cui si divertiva a suonare il basso.

Mimì fino all’età di tre-quattro anni abitò con la sua famiglia al rione Inglese.

Sua madre, insegnante elementare, era coetanea ed amica intima di mia madre, nonché dirimpettaia. Fin da quando erano ragazzine. Nell’anno in cui Mimì nacque, anche mia madre ebbe un figlio e si trovò, come allora era uso fare, a dovere allattare anche Mimì, poiché la signora Dato (la madre di Mimì) accusò un lungo periodo di assenza di latte. La famiglia, lei ancora molto piccola, dopo la nascita di Loredana (1950) abbandonò Bagnara e si trasferì nelle Marche.

Di tanto in tanto nel periodo estivo la mamma con le figlie rientrava a Bagnara.

Mimì, pertanto, non ebbe ricordi di vita del rione Inglese tanto meno di Bagnara, in quanto ancora estremamente piccola. Solo da adolescente, e sempre limitatamente al breve periodo estivo, venendo a Bagnara, fece amicizia con Mimmo Villari che allora abitava al rione Milano, confinante col rione Inglese. Si conobbero per via della musica e Mimmo alla chitarra accompagnava Mimì in qualche canzone. Il resto del complesso la conobbe negli anni ’60, perché venne, assieme a Loredana ancora ragazzina, ad ascoltarci mentre facevamo le prove col gruppo presso la villa di Mimmo. Il mio ricordo è quello di una ragazza briosa, ma sempre garbata, con una grande passione per la musica americana. Fu in quella prima occasione che, invitata da Mimmo a cantare, ci disse se conoscevamo il brano di Ray Charles “Hit the road jack”. Brano che io conoscevo bene. Con lei stabilii il tempo con cui l’avremmo eseguito e, mentre lei lo canticchiava, Nino subito prese gli accordi alla tastiera e poco dopo lo eseguimmo.

Ne fu contenta. Dopo qualche anno Mimì Bertè doveva tenere un concerto presso il cine-teatro di Caratozzolo e fu allora che venne a trovarci per farci la proposta di accompagnarla noi, “I Demoni”, per quel concerto. A livello nazionale era già conosciuta ed apprezzata. Accettammo e stabilimmo un paio di giorni di prove per il repertorio che lei aveva in mente di eseguire. Fu un successo di pubblico.

Finita quell’esperienza, negli anni successivi Mimì Bertè era oramai entrata nel novero delle grandi voci nuove a livello nazionale. Per qualche estate venne ancora a Bagnara dai suoi zii, ma col nostro gruppo non ebbe più modo d’incontro. L’unico con cui ancora si vedeva era Mimmo Villari con cui mantenne un’amicizia per altri anni successivi. Di altri amici di Bagnara non aveva nessun altro. Oramai famosa, col nome di Mia Martini, aveva preso il volo e non si fece più vedere al rione Inglese.

A volte leggo della “bagnarosità” di Mia Martini e, sinceramente, resto stupito per tanta enfasi e per l’inesattezza, dal punto di vista sociologico, del termine.

Mia Martini di “bagnarota” non aveva nulla. Era, sì, una bagnarese ma non una “bagnarota”. Ma neanche la mamma, la maestra Dato, era una “bagnarota”, anche se si era cresciuta e formata a Bagnara. E non lo era perché la signora Dato apparteneva al ceto sociale medio, non certamente al ceto popolare in cui ha sempre vissuto e operato la “bagnarota”. Questa è storia. Per chi ha vissuto quei lontani anni ’40, ’50 e ’60 sa perfettamente cosa s’intende per “bagnarota”. Tutto il resto è enfasi.

Pasquale Stillitano