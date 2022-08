Presentato a Bagnara Calabra il libro di Felice Lopresto su Natuzza Evolo

ev Alla seconda serata della rassegna culturale "Estate in biblioteca 2022" presentato il libro di Felice Lopresto " Natuzza Evolo. La strada verso il cielo le coincidenze e i miracoli parlano di Dio". A dialogare con l' autore sono stati la Dott.ssa Tina Maceri e il Prof. Natale Zappalà, sono susseguiti poi i saluti da parte del consigliere delegato alla cultura Rocco Fedele.

Un' opera, essa stessa nata da una serie di coincidenze presentatesi nella vita dell' autore e incentrata sulla figura di Natuzza, una delle ultime mistiche cristiane. Non una vera e propria biografia, ma come la definisce la Dott.ssa Maceri, è un viaggio:" è una storia raccontata, anzi tante storie in cui ognuno di noi può ritrovarsi, è un libro che contiene fatti di cronaca, vicende e situazioni che vengono analizzate anche dal punto di vista scientifico accompagnate dalla profonda fede che sorregge l'autore". Curiosità e grande interesse hanno suscitato le parole di Felice Lopresto, che in maniera chiara e diretta ha donato a un pubblico che si è mostrato sempre più coinvolto e propenso ad andare a fondo alla conoscenza dell' argomento, una nuova chiave di lettura degli eventi della vita. A fine presentazione infatti si è lasciato largo spazio alla condivisione di testimonianze e interrogativi da parte dei presenti. (Nina Velardo)