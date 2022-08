Versi unici e universali nelle poesie di Antonella Cutrupi

decl"Declinare l'amore significa coglierlo in tutte le sue sfaccettature" questa l' asserzione della Prof. Antonella Cutrupi, nonchè autrice del libro presentato ieri sera alla biblioteca Comunale di Bagnara Calabra, che ha dato inizio agli appuntamenti dell' "Estate in biblioteca 2022". "Declinazione d' amore" è appunto il titolo di questa raccolta di poesie che racchiude le diverse sfumature del tema amoroso, non riconducibile soltanto ai legami interpersonali o all' amore romantico, ma anche quello rivolto alle varie espressioni artistiche quali la musica, la poesia stessa, come pure l' amore per gli animali.

Un libro dunque, che rimarca la natura eterea dei versi, che seppur biografici hanno la capacità di essere unici e universali contemporaneamente. Speranza, dolore, affetto, sofferenza vengono trattati con eleganza e trasparenza tanto da ricondurre il lettore all' essenzialità di tali emozioni. Un' accezione sveviana quindi, della scrittura che vede la penna come fonte di salvezza, che risponde al bisogno di comunicare la propria dimensione interna e condividerla.

Coordinati dalla stessa autrice, durante la serata, si sono susseguiti gli interventi della Prof.ssa Mattia Milea e del Dott. Luciano Regolo autore del libro " Maria Josè - regina indomita" presentato il 20 Agosto presso la Villa Comunale. A rendere ancora più piacevole questo evento hanno contribuito alcuni intermezzi musicali pertinenti alle tematiche affrontate a cura di Valentina Sofio e la lettura di poesie selezionate da parte di Valentina Lo Cascio.

Nonostante le condizioni meteo avverse, la presentazione tenutasi all' interno dei locali della biblioteca, ha registrato comunque un buon numero di presenze.

Nina Velardo