Presentato a bagnara il libro di Pantaleone Sergi “Il giudice, sua madre e il basilisco“

psLo scorso mercoledì 17 agosto presso la Villa Comunale di Bagnara, un pubblico d’eccezione ha accolto il giornalista Pantaleone Sergi, con la sua ultima fatica “Il giudice, sua madre e il basilisco“. Presenti i saluti istituzionali del Sindaco Adone Pistolesi il quale ha chiesto ai presenti un minuto di silenzio in memoria della prematura scomparsa dell’Assessore Rocco Salerno.

Come è stato più volte ricordato dall’Autore durante l’evento “è ormai una consuetudine, quasi scaramantica, la presentazione d’esordio dei miei scritti nella cittadina bagnarese, anche in virtù del mio legame parentale ed affettivo”. Anche per “Il giudice, sua madre e il basilisco” l’ex corrispondente di La Repubblica, ora romanziere, auspica un egual successo, come già avvenuto per “Liberandisdomini”, primo volume di una futura quadrilogia.

Il dott. Rosario Cundari ha presentato il giornalista originario di Limbadi ricordando la sua carriera e il reciproco rapporto di amicizia. Moderatore della serata è stato il saggista Felice Lopresti, il quale, dopo una breve introduzione tesa ad evidenziare la scorrevolezza del testo, ha ceduto la parola ai due relatori chiamati al compito di analizzare l’opera in favore degli spettatori. Un particolare inciso evidenziato dal moderatore è stato riguardo la lingua utilizzata dal romanziere: i personaggi impiegano un linguaggio medio con influssi dialettali, senza scadere nel modello camilleriano, bensì seguendo le orme di Dostojevskij.

Per prima ha preso la parola la Prof.ssa Nory Rombolà, che ha evidenziato l’importanza dei personaggi femminili presenti nel testo, alla loro centralità ed emblematicità, alle loro scelte a volte libere, altre condizionate dall’ambiente circostante e infine sul messaggio di speranza con cui si chiude l’opera.

ps1A seguire, dopo l’intervento della professoressa, l’analisi del dottor Paolo Ramondino: da magistrato, la sua disamina ha preferito penetrare il sostrato sociale e culturale del paese immaginario ma dal carattere nostrano, Mambrici, luogo in cui sono ambientate le vicende narrate. I rapporti tra i personaggi, tra l’essere e il dover essere, le scelte vincolanti o meno, tutto ciò al centro della relazione del relatore.

Anche dal pubblico non sono mancati gli spunti e le riflessioni sull’opera edita da Pellegrini. Al termine dell’incontro il Sindaco Adone Pistolesi, prendendo spunto dai temi trattati, ha voluto ribadire quanto sia necessario cambiare la propria mentalità per il bene del paese e, inoltre, quanto fare “qualche passo indietro” sia dirimente per poter offrire alla comunità la possibilità di cambiare. Numerosi sono stati coloro che hanno acquistato l’ultimo romanzo di Sergi che, ricordiamo, è acquistabile presso la Cartolibreria De Maio.