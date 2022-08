VILLA SAN GIOVANNI Venerdì 19 agosto la presentazione del libro “La ribellione di Michele Albanese” di Gabriella D’Atri

Locandina La Ribellione di Michele AlbaneseL’associazione socio-culturale Ponti Pialesi, con il patrocinio del Comune di Villa San Giovanni, venerdì 19 Agosto 2022 alle ore 21,30, presso il Presidio della Legalità “Antonino Scopelliti” – Piale, è lieta di presentare il libro: “La ribellione di Michele Albanese” di Gabriella D’Atri.

Una serata con l’autrice, giornalista della sede Rai per la Calabria, e con il protagonista, giornalista del Quotidiano della Calabria sotto scorta dal 2014, in una conversazione con il giornalista e scrittore Claudio Cordova. La ribellione di Michele Albanese fa parte della collana “Sotto scorta” dell’editore Castelvecchi, che raccoglie storie e testimonianze di chi è costretto a una vita senza libertà, semplicemente per avere adempiuto al proprio dovere.

Una storia di resistenza, quella raccontata da Gabriella D’Atri, un viaggio nelle emozioni che accompagnano il racconto della vita senza più quotidianità, della notorietà non cercata, dell’amore per la sua terra, del sogno di una Calabria libera dalle mafie In apertura della serata, i saluti di Franco Marcianò, presidente di Ponti Pialesi, e di Giusy Caminiti, sindaca della città di Villa San Giovanni.

Locandina La Ribellione di Michele Albanese 2 nuova