MESSINA Alessandro Carrozza e Spartaco Gallitto, due nomi nuovi per la Zancle che scrive

1 1 carrozzagallittoLa città a forma di falce ha storicamente regalato cultura, basti pensare ad Antonello da Messina, uno dei più importanti pittori fiamminghi, e ultimamente sforna anche giovani scrittori. È il caso di Alessandro Carrozza e Spartaco Gallitto, molto giovani ma non sprovveduti.

Alessandro Carrozza è nato a Messina nel 1991,laureato in Ingegneria industriale. Il suo libro si intitola "Riot" ed è annoverabile tra i cosiddetti Urban fantasy con atmosfere che vanno da My hero academia a Matrix, fino a 1984, dimostrando l'orgoglio nerd dell'autore messinese. In un'epoca futura in cui le persone hanno sviluppato una serie di capacità (telecinesi, pirocinesi, controllo dell'acqua, della sabbia, produzione di acido e tanto altro) il mondo è stato suddiviso in tre blocchi, con governi relativamente stabili. Il protagonista, Nate, viene assoldato dalla polizia per contrastare i tantissimi ribelli scontenti che fanno attentati in varie parti del mondo, e scoprirà tante cose riguardo ciò che lo circonda... E sé stesso. Per ora, questo libro è il primo di una trilogia.

Spartaco Gallitto è nato a Messina nel 1986, ed è Dottore Magistrale in Scienze storiche. Il suo libro, "Vita e avventure di Lucio da Messina", è un racconto picaresco che l'autore finge di aver ritrovato in maniera "manzoniana", dentro una tomba, ricostruendo la storia del protagonista. Ambientato nella Messina del '500, un soldato di ventura ritorna nella sua città natale e seguendo gli indizi criptici di un pirata, va alla ricerca del suo inestimabile bottino nascosto. Avventura rocambolesca, a tratti introspettiva.

Entrambi i titoli sono disponibili su Amazon.

Vincenzo Laurendi