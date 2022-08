SCILLA Continua la rassegna culturale: venerdì 5 agosto Giuseppe Gervasi presenterà “Dietro una porta ho atteso il tuo respiro

Banner Giuseppe GervasiVenerdì 5 agosto, alle ore 19.00, presso i locali della biblioteca comunale “Antonia Assunta Paladino” di Scilla, Giuseppe Gervasi presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Dietro una porta ho atteso il tuo respiro”. L’opera, dal forte carattere autobiografico,racconta con molta sensibilità e introspezione il viaggio, fisico e spirituale, intrapreso da chi combatte una battaglia contro la malattia, il tutto narrato dalla prospettiva di chi ama la persona che si trova in trincea. Una vicenda comune a molte famiglie, costrette spesso a doversi spostare verso il nord Italia per inseguire anche il più flebile barlume di speranza.

La storia è scritta in maniera fluida, diretta: il narratore accompagna per mano il lettore tra le corsie dell’ospedale e nei luoghi a lui più cari, dando voce ai suoi sentimenti più intimi. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni “Club Unesco Scilla” e “Santa Giorgia”, sarà introdotto dalla referente per la biblioteca Valentina Muscinesi, mentre a dialogare con l’autore sarà Pasqualina Ciccone. Giovanna Galletta leggerà alcuni passi tratti dall’opera.

Giuseppe Gervasi è nato il 6 marzo del 1977. È poeta, scrittore e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza, per qualche anno ha esercitato la professione forense. Ora è conduttore de “La Terra del Sole”, format culturale in onda su LaC TV. Vive a Riace, piccolo borgo in provincia di Reggio Calabria. Con Laruffa Editore ha pubblicato “I tuoi passi lenti…verso l’origine dell’amore” (2015), “Un Nuovo Suono” (2017), raccolte di liriche dense di moralità, un grido di dolore, ma anche di speranza, e nell’aprile del 2018 “Desiderio, un racconto per bambini”, elogio delle utopie e dei sogni. Nel mese di ottobre del 2019 ha pubblicato “Riace che incontra il mare” (Radici Future Produzioni), il suo primo romanzo. Ha partecipato con un contributo poetico alla pubblicazione di “Croce di Libia” (Ludo Edizioni, febbraio 2020). La sua ultima pubblicazione è il libro “Dietro una porta ho atteso il tuo respiro” (Radici Future Produzioni, novembre 2021). Intensa la sua attività politica, sociale e culturale.