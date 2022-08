stelle- cer Giovedì 11 Agosto l'Associazione "Alba di Ceramida" organizza, in collaborazione con il "Planetario Pythagoras" di Reggio Calabria, "Ceramida sotto le Stelle".

L'appuntamento per scrutare le stelle è per le ore 21.00 presso piazza "Po" (ex scuola elementare). A fine serata momento di conviavilità con buffet di dolci.