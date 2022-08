BAGNARA Enorme successo per il musical “Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo 2022”

1 1 cast ama e cambia 29072022Ci sono state tantissime rinomate storie d’amore, ma dopo quasi 500 anni, quella di Romeo&Giulietta, del “bardo” William Shakespeare, rimane la più celebre in assoluto. Rifatta in tutte le salse, da registi come Franco Zeffirelli e Baz Luhrmann, è stata trasformata in musical da Gérard Presgurvic, e la compagnia “Osare”, sotto la saggia regia della maestra Loredana Polimeni, l’ha riproposta sotto le stelle che trapuntavano il cielo sopra Piazza Matteotti.

Federica Gentiluomo e Carmelo Foti, nei panni dei due amanti, figli di due casate veronesi avverse ma incuranti della faida, hanno emozionato la platea con le disavventure dei due, cantando, ballando e recitando. Non solo loro, sul palco: nei panni di Mercuzio, Benvolio e Tebaldo ci son stati Giuseppe Spinella, Carmine Modola e Genesio Coppola, in quelli dei familiari ci son stati Maria Marino, Nunzia Oliverio, Mimmo Versace e Victor Squillace, nei panni del principe, Davide Puntillo, in quelli di Fra’ Lorenzo e fra’ Giovanni, Francesco Tripodi e Stefano Adornato, nelle vesti della nutrice, Serena Minelli, mentre Luca Lacava ha interpretato Paride. Inoltre, le ballerine della scuola di danza “The sparkling diamonds” hanno accompagnato gli attori sul palco, mentre lo spettacolo è stato inframezzato dai figuranti, i maestri di spada, gli sbandieratori e i tamburini del gruppo “Città di Catanzaro”, che avevano aperto il musical con un corteo partente da via Roma. Una valanga di emozioni e note musicali, oltre a tanti bambini che hanno ringraziato gli operatori sanitari per questi due anni di pandemia, ha lasciato la platea estasiata, la quale ha premiato tutti i partecipanti al musical col cibo dell’attore: uno scroscio di applausi.

Vincenzo Laurendi