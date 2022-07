Domenica 31 luglio la presentazione del volume di Rosaria Catanoso “Rapporto sul sapere. L’intellettuale nel tramonto della politica”

locandina cat BAGNARA CALABRA - Domenica 31 luglio p.v. alle ore 21.30 nella cornice della Villa Comunale di Bagnara Calabra, tra le manifestazioni promosse dal Comune si terrà la presentazione del volume di Rosaria Catanoso “Rapporto sul sapere. L’intellettuale nel tramonto della politica” edito per la Fondazione Matteotti, Roma 2021.

A dialogare con la prof.ssa ci sarà il dottor Mario Musolino, e seguirà il dibattito con il pubblico che vorrà porre domande. Il saggio ha lo scopo di comprendere quale sia il posto ricoperto oggi dai pensatori di professione. L’intento è quello di ricercare una connessione critica tra la filosofia, intesa come pensiero speculativo, e il vivere quotidiano. Nell’era dei social network e dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, adoperati anche dalla politica, è necessario ricreare una sfera pubblica in cui gli intellettuali e le masse possano dialogare. Immersi nelle comunicazioni digitali, in cui a far da padrone sono nuove figure- molto più influenti ed influenzanti dei classici pensatori di professione- urge riproporre il dibattito sul rapporto tra massa ed élite culturale. La rete ci offre un surrogato diffuso e globale di comunità, che ambisce ad essere l’erede della società aperta proposta dal filosofo Popper. Rosaria Catanoso, nel suo saggio, ritiene che il problema oggi non sia la rete, ma le idee, non il contesto ma i valori. Siamo certamente testimoni di un deficit di democrazia reale, ma ancora più poveri di visioni del mondo. Attenta al ruolo degli intellettuali, al rapporto tra intellettuali e politica e tra intellettuali e filosofia, l’Autrice non sottovaluta il complesso contesto culturale odierno ed auspica un ruolo attivo tra tutti gli attori sociali, costruttori di comunità “reali”.

Rosaria Catanoso insegna filosofia e scienze umane nei licei; è Dottore di Ricerca in Filosofia Contemporanea, di recente ha pubblicato per la Giappichelli nel 2019 la monografia dal titolo Hannah Arendt. Imprevisto ed eccezione lo stupore della storia. Scrive per importanti riviste scientifiche e culturali.