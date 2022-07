Pronto Estate “Costa Viola 2022”: Importante novità per un territorio che vuole diventare una destinazione turistica integrata

pronto estPronto Estate, il format turistico-editoriale più importante della Calabria, prodotto da Pubblicom e Meligrana Editore, giunto al suo 13° anno di vita, arriva anche sulla Costa Viola, così nominata perché qui il mare si tinge di sfumature dal viola intenso. Strumento utilissimo di promozione e informazione per i turisti, la guida Pronto Estate “Costa Viola 2022” è stata fortemente voluta da istituzioni e operatori turistici locali che, visti gli ottimi riscontri registrati in questi tredici anni nella Costa degli Dei, la hanno richiesta per iniziare a far percepire al visitatore la Costa Viola come una “destination” turistica integrata e coordinata.

La guida cartacea multilingue (IT, EN, DE) accompagnerà di fatti i turisti alla scoperta degli angoli più belli di questo territorio e dei suoi borghi in modo chiaro e concreto. Siamo tra Scilla e Cariddi, a Palmi, in un lembo della nostra regione magnetico e sognante, ricco di storia e tradizioni, forte come l’albero di ulivo che è riuscito a crescere sullo scoglio. Li porterà alla scoperta di Scilla, con lo scenografico e magico Castello Ruffo e del borgo marinaro di pescatori, Chianalea, fatto di ristorantini su palafitte e barche che si intravedono tra i vicoli. A Bagnara, famosa per le sue tradizioni culinarie legate alla pesca del pesce spada. E poi Seminara con le sue ceramiche note in tutto il mondo. In più un focus sull'affascinante e misteriosa Area Grecanica reggina (Pentedattilo, Bova, Galliciano, Roghudi, Roccaforte del Greco, Condofuri, Amendolea, Staiti. Brancaleone), la parte più a sud della Penisola italica.

Pronto Estate “Costa Viola 2022”è composta da 80 pagine e costa 1 euro ma solitamente tutti i partner pubblicitari – che hanno a disposizione numerose copie - regalano il prodotto ai propri ospiti. Tante le sezioni informative: dalle mappe stradali a quelle 3D presentate con una veste grafica elegante e di facile comprensione, alle sezioni dedicate alle 10 migliori cose che il turista deve fare assolutamente; la guida consiglia inoltre i migliori piatti da assaggiare, gli sport da praticare, i souvenir da acquistare e le attività per famiglie e bambini. E poi la sezione spiagge, escursioni fuori porta e food. Insomma un prodotto completo che punta ad arricchirsi e crescere nei prossimi anni.

Pronto Estate è anche un portale web, che richiama il nome della guida cartacea ed è realizzato con una struttura html5 che lo rende mobile e responsive (cioè si adatta a tutti i dispositivi). Un portale dinamico, dunque, che consente di pianificare una vacanza a 360° e di tuffarsi fin nelle profondità del territorio calabrese, per conoscerlo in ogni suo angolo paradisiaco. Il portale web, raggiungibile all’indirizzo www.prontoestate.it, può essere considerato un’evoluzione della guida turistica cartacea con l’esclusiva opportunità di contattare le strutture e attività partner e richiedere le offerte con un coupon targato Pronto Estate.

Pronto Estate “Costa Viola 2022” è quindi una guida informativa che vuole superare la sua stessa essenza e farsi compagna di viaggio e di avventura del turista alla scoperta della nostra bellissima terra, nonostante le gravi e pesanti conseguenze del Covid-19, della guerra russo-ucraina e della crisi inflattiva. La vision che da anni guida i creatori di Pronto Estate si rispecchia nella capacità di attivare una vera e propria rete tra sponsor, privati e pubblici, collaboratori, sostenitori, enti e associazioni che attraverso la guida contribuiscono a far conoscere al turista-viaggiatore le bellezze del nostro territorio, sotto tutti i punti di vista.

