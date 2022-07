BAGNARA CALABRA Torna a Porelli "Vivi il Borgo"

Vivi il Borgo 2022 - Copia Torna a Porelli di Bagnara Calabra l'appuntamento con "Vivi il Borgo", tre le iniziative previste. Il 30 luglio l'evento culturale in ricordo del canonico Mons. Antonino Gioffrè, domenica 31 luglio "A Spasso nel Borgo e lunedì 1 agosto "Borgo in Festa".

Scorci caratteristici, chiese, monumenti, le viuzze del Borgo, i prodotti tipici, faranno da scenario alla passeggiata che il 31 luglio alle ore 21.30, prenderà il via dall'antica e bellissima Chiesa del Carmine, per poi risalire verso il Borgo porellese. La passeggiata si concluderà in Piazza Cappuccini con un momento conviviale e di festa. Il 1 agosto alle ore 21.30 "Borgo in Festa" in Piazza Cappuccini.

"Vivi il Borgo", così come altre iniziative realizzate in passato, organizzate da un gruppo di associazioni, dalla Parrocchia e dalla Congrega dell'Immacolata, punta al recupero e alla rivitalizzazione delle aree interne che rappresentano la storia e la ricchezza del territorio.

Vivi il Borgo 2022