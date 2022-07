È uscito il nuovo libro di Vincenzo Laurendi, “La salvezza di Èsrül”

1 1 la salvezza di esrulUndicesimo lavoro per il nostro collaboratore Vincenzo Laurendi. Si intitola “La salvezza di Èsrül” ed è il secondo dei tre fantasy previsti per il 2022, anno del 130° compleanno del “dio” di questo genere, l’immortale J.R.R.Tolkien, autore della saga de Il signore degli anelli. Il libro è il seguito di “Le divinità di Àrëth” e tratterà in maniera allegorica di depressione giovanile e senso di inadeguatezza. Il volume verrà presentato, insieme al primo volume che non ne ha avuto la possibilità a gennaio causa COVID, alla Pro loco il 22 luglio alle ore 20.00.