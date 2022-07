Musica, il 16 luglio la cover band Eros Ramazzotti in concerto a Ispica

eros La cover band, tribute a Eros Ramazzotti, il 16 luglio in concerto in Sicilia a Ispica. Il gruppo, fondato dal bagnarese Vincenzo Carbone si esibirà interpretando i brani del famoso cantautore romano.

La band "Dove c'è musica" nasce nel 2008 da un'idea di Enzo Carbone, fondatore e voce della stessa. Questa è definita dl pubblico e soprattutto dai più grandi fan di Eros Ramazzotti, una delle migliori Tribute Band in circolazione, per qualità musicale, cura degli arrangiamenti e per l'incredibile somiglianza voclae del cantante. Il repertorio comprende i brani più celebri dell'artista, dai primi successi come "Una storia importante", "Adesso Tu", "Terra Promessa" alle ultime hits.

La band:

Enzo Carbone - Voce

Valeria Conti e Alessandra Vadalà - Cori

Angelo Neri - Chitarre

Fortunato De Stefano - Tastiere

Francesco Amedeo - Basso

Mauro Cozzupoli - Batteria