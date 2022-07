A “Innoweek” presentati gli scenari futuri del turismo in Italia con un’analisi dei consumi turistici

f bAlla businesscompetition “SpinUp Award” due vincitori ex equo: SQUP ed Elaisian

Giornata di chiusura di “Innoweek”, la settimana dedicata all’innovazione che si è svolta a Girifalco dal 4 al 10 luglio 2022. La giornata finale è coincisa con la chiusura della businesscompetition “SpinUp Award”, quest’anno focalizzata su startup e PMI dei settori TravelTech, AgriTech e FoodTech.

Nella mattinata i team delle startup e PMI presenti hanno partecipato alla formazione con il facilitatore Andrea Romoli sul Design Thinkingprocesses.Nel pomeriggio si sono svolti gli incontri one to one dei team delle startup finaliste con gli investitori ed esperti presenti, occasione utile anche per ricevere ulteriori consigli e suggerimenti per migliorare le proprie presentazioni.

Alle 18.30 Angelo Marra, presidente dell’Associazione Reboot, ha aperto i lavori della businesscompetition “SpinUp Award”presentando l’intervento di Raffaele Rio, direttore di Demoskopicache ha esposto “l’analisi dei consumi turistici degli italiani” mettendo in evidenza come la Calabria sia ancora vista da oltre il 90% degli italiani principalmente come meta “balneare”. Nella seconda parte del suo intervento ha raccontato la sua esperienza personale come direttore generale dell’Assessorato al Turismo della Regione Calabria dal 2010 al 2013.

A seguire il giornalista EmilAbirascid di StartupBusiness ha intervistato Toti Piscopo, fondatore di Travelnostop, su “Gli scenari futuri del turismo in Italia”. Un confronto che ha fatto emergere un focus sul Meridione dove paradossalmente il Covid ha posto una nuova attenzione da parte dei turisti, soffermandosianche sull’importanza sempre maggiore dello smartworking, dei nomadi digitali, della reputazione come opportunità cucite su misura per molti territori del Sud. Solo una nota dolente: i peggiori promotori del territorio sono proprio i residenti, che spesso mettonoin evidenza le criticità (spesso poche) e non risaltano i grandi pregi che hanno le regioni del Mezzogiorno”.

L’ultimo talk della giornata lo ha tenuto il Giancarlo Coppola, presidente di ANEFI, Associazione nazionale esperti in finanziamento, focalizzando su come sia importante organizzare iniziative come “Innoweek” mensilmente per poter permettere ai cittadini di accrescere le proprie conoscenze sulle diverse tematiche legate all’innovazione.

Alla businesscompetitionhanno partecipato 8 Startup/PMI selezionate venerdì e sabato, 5 in presenza e 3 in videocallper motivi legati al Covid, e si è conclusa con 2 vincitori ex equo:SQUP, che realizza un gelato innovativo totalmente plantbased con riduzione di zuccheri e calorie, senza glutine e senza lattosioedElaisian, sistema di agricoltura di precisione per monitoraggio e predizione delle coltivazione di uliveto, vigneto e mandorleti. A entrambeè stato consegnato il premio SpinUp Award 2022 dedicato all’imprenditore e grande innovatore nel campo della logisticaGianandreaFerrajoli, che ha supportato negli anni l’iniziativa, prematuramente scomparso lo scorso anno all’età di 41 anni.