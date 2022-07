"Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo 2022", il 29 luglio prossimo a Bagnara il musical della compagnia "Osare"

Romeo e Giulietta BAGNARA CALABRA - La compagnia Osare con il suo direttore artistico G. Loredana Polimeni con grande soddisfazione hanno il piacere di presentare il 29 luglio prossimo alle ore 21.30 presso la piazza Matteotti di Bagnara Calabra il musical: "Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo 2022".

Il musical sarà dedicato a tutte le vittime da Covid-19 e a tutte le associazioni e gli operatori sanitari che si sono esposti e si espongono ancora oggi in prima linea nella lotta contro questo virus anche a costo della propria vita. Il musical che vede la partecipazioni di giovani e adulti provenienti da tutta Italia ha come fine quello di mandare un messaggio di amore e speranza soprattutto dopo questi anni di pandemia che hanno portato tanta sofferenza in tutto il mondo e dopo le ultime atrocità che la guerra sta arrecando.

L'amore in tutte le sue forme può salvare e rendere questa terra un posto migliore. La compagnia presente nel territorio bagnarese già da 10 anni ha già portato in scena musical come Notre dame de Paris e Aggiungi un posto a tavola e quest anno si rimetterà in gioco portando in scena questo musical di altrettanto spessore e bellezza che è stato vissuto e realizzato dalla compagnia nonostante il periodo difficile e le continue restrizioni dovute al Covid -19. La compagnia si augura che questo musical possa essere segno di una rinascita per il mondo dello spettacolo e anche un momento su cui riflettere sulla potenza dell amore . Si ringraziano il centro studi musical Calabria A.S.D e culturale “ the sparkling diamonds R.C” diretti da Katia crucitti ed Eugenia Chindemi. L'associazione Progetto Donna di Cinquefrondi, il gruppo storico di Catanzaro, e le allieve della scuola di danza A.S.D the dance di Stefano D’Agui e la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bagnara Calabra per la collaborazione e la partecipazione viva a questo musical.

Compagnia "Osare"

Romeo e Giulietta 2