BAGNARA CALABRA Presentata alla comunità e benedetta dopo il restauro, la statua della Madonna Assunta

Don Rosario Pietropaolo - Caterina Parrello - Giuseppe Mantella - Mons Pasquale CataneseIeri nella Parrocchia di Santa Maria e i XII Apostoli di Bagnara Calabra, è stata presentata alla comunità dopo il restauro la statua della Madonna Assunta, opera dell’ artista bagnarese Carmelo Barbaro, il quale nei suoi anni di attività si è occupato della creazione di diverse opere presenti nelle altre chiese della cittadina e della provincia.

La statua, posta sul timpano della chiesa, è stata realizzata negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, ma già nel 1991 era stata oggetto di restauro. Ultimamente si presentava in condizioni di grande degrado, quasi in frantumi a causa degli agenti naturali, come l’acqua che l’hanno scavata creando gravi danni. Ma grazie alla meticolosa attenzione per la conservazione dei beni culturali da parte di Mons. Rosario Pietropaolo, la scultura è stata risottoposta a una lunga attività di restauro.

Statua Madnna Assunta

In questa solenne inaugurazione, coordinati dall’ Abate si sono susseguiti gli interventi del restauratore Giuseppe Mantella, il quale si è occupato direttamente della riqualificazione della statua, mostrandone passo passo l’ itinerario e i criteri eseguiti, rimarcando l’importanza dell’interesse della comunità a tali eventi, in quanto il riconoscimento di un bene culturale passa soprattutto da essa. L’intervento successivo è stato quello della Dott.ssa Catetina Parrello, direttrice della rivista “CHIESA OGGI”, che cerca di cogliere gli esempi nazionali e internazionali della più interessante architettura per gli edifici di culto. “Il nostro patrimonio culturale ci ricorda chi siamo stati e chi siamo ora e ci invita costantemente a riflettere sul nostro passato per inventare il futuro. Ci ispira senso di appartenenza, inclusione, crea valore di unicità e ci rende consapevoli di quanto creato dalle generazioni passate affinchè possiamo continuare con lo stesso impegno e determinazione ad essere testimoni del nostro tempo”. Con queste parole la Dott.ssa Parrello invita quanti presenti a coltivare la bellezza e farla perdurare nel tempo, mettendo in luce lo stretto rapporto con la fede.

A conclusione si fanno spazio i saluti e i ringraziamenti da parte del sindaco Adone Pistolesi e di Mons. Pasqualino Catanese, Vicario generale della Curia Arcivescovile di Reggio Calabria. Grande è stata la partecipazione a questo evento, che è culminato con il rito della benedizione della statua che da ora in poi tornerà ad essere oggetto di devozione e preghiera per i fedeli.

Domenica 31 luglio verrà posta una copia della statua della Madonna Assunta sulla facciata, mentre l'originale verrà collocata in uno spazio apposito all'interno della chiesa .

Nina Velardo