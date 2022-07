A "La Magica Notte di Chianalea" l'anteprima nazionale del nuovo videoclip di Mimmo Cavallaro

nottechianalea2022 web Lunedì 11 Luglio si avvicina ed i preparativi messa in piedi dalla macchina organizzativa di Incontriamoci Sempre, e dalle strettissime collaborazioni con il Bleu De Toi, L'Orafo Michele Affidato e la Scuola Paritaria Araniti, sono già a buon punto.

"Cultura, Arte, Storia e Tradizione" dichiara il Pino Strati, Presidente di Incontriamoci Sempre "saranno il filo conduttore che ci permetterà di far conoscere ancor di più le bellezze di Chianalea, borgo antico di pescatori tra i più belli d'Italia, dove le case erano barche e le barche erano case e dove la pesca del pesce Spada si praticava già nel II Secolo a.C., come scrivevano i cantori greci".



Le sapienti mani del Maestro Orafo Michele Affidato hanno dato vita alle prestigiose creazioni, suggello del suo grande legame affettivo con la splendida Scilla, per quattro illustri personaggi che verranno insigniti del "Premio Pesce Spada": DANIELE MACHEDA, MIMMO CAVALLARO, TONY CANTO ed ANTONELLO FRAGOMENI.



Le opere in ceramica, curate dal Maestro Vincenzo Ferraro, impreziosiranno ancor di più la serata e saranno donate a MICHELE AFFIDATO, TONINO POLISTENA, COSTANZA ARANITI, GRAZIANO TOMARCHIO, FULVIO CAMA, CARMELO MARTINO e alla PASSERELLA STELLA DEL MARE.



L'artista Mimmo Cavallaro, ambasciatore della musica popolare calabrese in Italia e nel Mondo, sarà doppiamente protagonista della serata, oltre al prestigioso riconoscimento, anche con la presentazione ufficiale del suo nuovo videoclip "Chianalea", interamente girato nel bellissimo Borgo. La proiezione, in anteprima nazionale, avrà luogo alle 22.00 circa su un maxischermo appositamente installato e rivolto verso il mare, visibile dalle imbarcazioni e dalla pedana del Blue de Toi. La conduzione dell'evento sarà affidata a Marco Mauro, reduce dai recenti successi nazionali di Genova e Milano.



"Si prospetta" conclude Strati "una serata magica anche sotto l'aspetto della condivisione dei valori di unione, soprattutto dal punto di vista umano. Solo così cresce la nostra bellissima Calabria. Magica Notte di Chianalea perché è magica la Calabria"