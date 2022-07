BAGNARA CALABRA Sta per tornare l'evento “MANTRA free your mind”

Mantra 1 Sta per tornare l'evento “MANTRA free your mind” o meglio stiamo per riviverlo together, perchè in realtà in questi due lunghi anni di pandemia siamo sempre stati vicini ai nostri “affezzionati” e il nostro team ha continuato a progettare e crescere. Mantra nasce con l'unico obiettivo di indurre i giovani ad abbandonare i sensi negativi e scaraventarsi in un mondo di trattenimento; “free your mind” appunto per liberare la propria mente dai problemi e socializzare, stare insieme ed enjoy this moment.

Dopo questi due lunghi anni è ciò che serve, ciò di cui i giovani hanno bisogno, stare insieme, tornare alla normalità. Ideato e poi organizzato a Bagnara Calabra per la prima volta nel 2018, quando la movida Bagnarese era quasi al collasso, dall'iniziativa di quattro giovani con la collaborazione del "Lido Oasi", pronti a dar vita alla propria cittadina, che nulla ha da invidiare ad altre mete turistiche. Tra le intenzioni quella di garantire una serata di svago in casa propria, inglobando i giovani Bagnaresi nel territorio e magari evitare trasferte in auto fuori sede ad orari poco consoni.

Sono molte le persone che sostengono l'evento, tanti quanti sono i ringraziamenti di chi pianifica la manifestazione. L'evento ha preso piede, nella provincia sono tanti i giovani che ne partecipano, motivo d'orgoglio per la cittadina anche le diverse richieste di collaborazione con importanti club e agenzie del Centro/Nord Italia. Chissà il Mantra, targato Bagnara Calabra (RC) riesca a varcare i confini. Quest'anno ci saranno ospiti di livello internazionale e uno show studiato nei minimi dettagli. Tutto questo meticolosi per quanto concerne la sicurezza. Le istituzioni ci hanno da sempre creduto e hanno sempre appoggiato l'evento giovanile dell'estate bagnarese, certi che ci crederanno ancora, per dar seguito a quanto pianificato.

