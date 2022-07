Rassegna Letteraria & Poetica “Stabia in versi”: premiato il poeta dialettale Carmine Laurendi

Carmine Laurendi - Stabia L’elegante, raffinato e spazioso Hotel dei Congressi, a Castellammare di Stabia, è stato lo scenario nel quale si è svolta, il 25 giugno scorso, la manifestazione finale della terza rassegna letteraria internazionale “Stabia in versi”, di cui è Fondatrice e Presidente, la dott.ssa Teresa Ester Esposito.

Durante la declamazione di tutte le poesie, scritte in Italiano, in altre lingue e in vernacolo, lo spirito dei convenuti, pur in un pomeriggio di calura, si è nutrito di ardite espressioni metaforiche, di voli di fantasia, di sguardi partecipi e solidali su realtà dolenti, ma anche su empiti d’amore. Ed è parsa di sentire la voce dello scrittore, giornalista e poeta, compianto Romano Battaglia, il quale scrisse: “Stelle stanche si spengono, monti e mari finiscono, popolazioni scompaiono, ma la poesia non morirà mai”!

Ottimo piazzamento per il poeta dialettale bagnarese Carmine Laurendi 2° Classificato nella sezione B Poesia in Vernacolo Campano. <<Mi sento onorato di aver ricevuto un premio così prestigioso - da dichiarato Laurendi -. Ringrazio La Presidente del Concorso Teresa Esposito e soprattutto la qualificata giuria, che ha compreso fino in fondo il significato della mia poesia dal titolo "Volissi 'a Paci", sino a volerla premiare col secondo posto. Dedico questo prestigioso premio a tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto in questo mio percorso di poesia>>.