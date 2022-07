BAGNARA Il 29 luglio va in scena "Romeo e Giulietta - ama e cambia il mondo 2022" della compagnia "Osare"

1 1 compagnia osareManca solo un mese, dopo quasi tre anni di preparazione e non poca sofferenza per le restrizioni e le mascherine a causa della pandemia che ha sconvolto il mondo, al musical "Romeo e Giulietta - ama e cambia il mondo 2022". Finalmente, i ragazzi diretti dalla regista Loredana Polimeni, potranno andare in scena edavere la soddisfazione di vedere i propri sforzi premiati sul palco. Il musical scritto da Gérard Presgurvic, liberamente ispirato all'immortale capolavoro del "bardo", William Shakespeare, è ciò che la compagnia Osare, che ha già alle spalle i musical "Aggiungi un posto a tavola" e "Notre dame de Paris", tra gli ultimi lavori, proporranno in piazza Matteotti il 29 luglio alle ore 21.30.

La compagnia vedrà la partecipazione del Centrostudi musical Calabria Asd e culturale The Sparkling Diamons Rc, con la direzione artistica di Katia Crucitti ed Eugenia Chindemi, che hanno curato le coreografie e con la partecipazione di alcune giovanissime allieve della scuola di danza Asd the dance di Stefano D'Aguì. La serata è un memorial per tutte le vittime e le persone che hanno sofferto o soffrono per il COVID-19 e le guerre. Inoltre viene dedicata a tutti i medici, paramedici, infermieri, volontari e associazioni varie che hanno dedicato e dedicano la loro vita con amore, generosità e professionalità al prossimo.

ATTORI E INTERPRETI

Giulietta Capuleti - Federica Gentiluomo

Romeo Montecchi - Carmelo Foti

Davide Puntillo - Il principe

Nunzia Oliverio - Lady Capuleti

Mimmo Versace - Conte Capuleti

Carmine Modola - Benvolio

Francesco Tripodi - Fra' Lorenzo

Stefano Adornato - Fra' Giovanni

Giuseppe Spinella - Mercuzio

Maria Marino - Lady Montecchi

Victor Squillace - Conte Montecchi

Giuseppe Ceravolo - Tebaldo

Serena Minelli - La nutrice

Mimmo Gramuglia - Collaboratore Conte Capuleti

Luca Lacava - Paride

ALLE REGISTRAZIONI AUDIO

Davide Moragas (Diamond studio master)

SCENOGRAFIE

Fabrizio Atteritano

GRAFICA ARCHITETTURA DESIGN

Maria Antonietta Ligato

IN COLLABORAZIONE CON

Società operaia di mutuo soccorso

&

Associazione Centro socio-culturale Progetto Donna Cinquefrondi

CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI

Gruppo storico Città di Catanzaro

REGIA E DIREZIONE ARTISTICA

Loredana G. Polimeni

Vincenzo Laurendi