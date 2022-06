Presentato alla Cittadella il nuovo libro di padre Pasquale Triulcio sui santi calabresi

L’Istituto Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata e la Kaleidon, casa editrice di cultura calabrese, hanno promosso nei giorni scorsi una Tavola rotonda sul volume: “Risplenderanno come le stelle per sempre - La storia di cinque semi caduti sulla terra buona di Calabria”, un libro di padre Pasquale Triulcio (Pfi), con la prefazione di Vincenzo Zolea.

L’incontro si è tenuto presso la Cittadella dell’Immacolata (Bagnara Calabra). Insieme all’autore sono intervenuti: il dottor Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos, il professore Vincenzo Zolea, Docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria, la dottoressa Denise Ensignia Campos, Responsabile del Coordinamento dei Servizi erogati dal Centro Italiano Femminile-Centro Antiviolenza “Casa delle donne-Madonna di Lourdes” – RC, Sr. Caterina Maria Arillotta (Piccole Sorelle dell’Immacolata) e docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose e l’Istituto Teologico di Reggio Calabria, Sr. Teresa Wamaguru PFSG Delegata Diocesana USMI (Reggio Calabria - Bova).

Il volume di Padre Pasquale Triulcio colma un vuoto culturale, raggruppando cinque esempi di santità fioriti in Calabria. I cinque testimoni della Fede sono tutti vissuti in tempi vicini a noi, a significare che anche in Calabria c’è spazio per i segni di Dio: due donne e tre uomini, diversi nelle esperienze di vita, ma accomunati dalla comune scelta di servire Dio nella loro vita.

Cinque biografie, rigorosamente curate dal punto di vista storico, ma che lasciano aperta una finestra sulla riflessione sulle scelte, religiose o meno, che ognuno di noi deve fare.