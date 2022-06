UniRC| Mini-Simposio “Green, Sustainable and CircularChemistry&Engineering”

UniRC Mini-Simposio Green Sustainable and Circular ChemistryEngineering - Programma 1Martedì 28 Giugno 2022, presso la Residenza Universitaria di Eccellenza di via Roma dell’Università Mediterranea di Reggio , si terrà un mini-simposio dal titolo “Green, Sustainable and Circular Chemistry&Engineering” che vedrà coinvolti i professori Rafael Luque (Università di Cordoba) e Joseph Samec (Università di Stoccolma).

Ordinario presso l’Università di Cordoba, il Prof. Rafael Luque è uno degli scienziati più influenti nel campo dei processi chimici ed ingegneristici sostenibili con particolare riferiremo alla valorizzazione di scarti agro-industriali per la produzione di chemicals, materiali e biocombustibili.

Il prof. Luque, a partire dal 2019, è stabilmente nella lista WOS-clarivate “Highly Cited Researchers” ovvero degli scienziati che si collocano nella top 1% di citazioni per campo e anno in Web of Science.

Il Prof. Joseph Samec è professore ordinario presso l’Università di Stoccolma ed è da anni un punto di riferimento per le attività di ricerca incentrate sulla chimica verde per la trasformazione di biomasse lignocellulosiche. Nel 2012 ha fondato RenFuel, una start-up che produce biocarburanti da lignina.

L’iniziativa sarà un’importante occasione di confronto ed approfondimento sui temi della chimica verde e l’economia circolare per gli studenti magistrali e di dottorato delle discipline attinenti l'ingegneria ambientale ed agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.