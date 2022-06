L’Istituto Comprensivo “D. Vitrioli – Principe di Piemonte” e il Comitato Italiano Paralimpico festeggiano all’insegna dello sport e della condivisione

vitrioliL’Istituto Comprensivo D. Vitrioli Principe di Piemonte tira le somme e, nonostante le difficoltà dovute al lungo periodo di rinunce e sacrifici, gioisce celebrando i risultati di un anno ricco di progetti, restituendo così, il senso della gioia e della conquista, ai giovani “Vitriolini” che si sono distinti con impegno ed entusiasmo in diverse discipline.

L’anno “Sportivo” del Vitrioli, si è così concluso con la Cerimonia di premiazione che ha visto protagonisti gli studenti/atleti che hanno aderito ai Campionati Studenteschi “Crescere insieme allo sport”, organizzati in partenariato con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Calabria.

L’attesa Cerimonia di consegna dei riconoscimenti, accolta nella hall della Scuola Vitrioli, si è aperta con i saluti della Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Morabito, che ha ringraziato in particolare le docenti di Scienze Motorie referenti del progetto, la prof.ssa Rosi Albino e la prof.ssa Gabriella Scravaglieri e i partner.

Il tavolo dei relatori si è onorato di ospitare il dott. Antonello Scagliola,Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Calabria, il prof. Nino Canale, Delegato Provinciale Federazione Italiana Bocce (FIB) di RC, il prof. Guglielmo Votano, Esperto FIB del progetto CIP e la giovanissima Campionessa Regionale di Bocce, l’atleta Elisa Turro.

Il Presidente CIP Antonello Scagliola, dopo aver ricordato di essere stato alunno del Vitrioli e ringraziato la Dirigente e le referenti del progetto, rivolgendosi agli studenti ha specificato “A me non piace parlare di inclusione, perché la sua antitesi è l’esclusione… ciò significa che nessuno deve essere escluso, e lo sport insegna ad essere tutti uguali, perché si suda alla stessa maniera. Un atleta si differisce solo dalla maglietta… e alla fine della competizione tutti si abbracciano e festeggiano il vincitore”. A fine intervento Scagliola ha consegnato alla Scuola il gagliardetto in possesso di tutte le nazionali italiane.

La Dirigente Maria Morabito, ha sottolineato “Il Comitato Italiano Paralimpico, rappresenta la metafora che fa di ogni difficoltà una grandezza… perché possiamo fare meglio indipendentemente dagli ostacoli che nella vita si presentano”.

Il Delegato Provinciale FIB, Nino Canale, ha incoraggiato i ragazzi “Continuate a fare sport e ricordatevi che la migliore vittoria è la sconfitta. Bisogna saper accettare la sconfitta”.

La referente Rosi Albino “Questa è stata un’esperienza meravigliosa, sia dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista della partecipazione e dell’entusiasmo. Siamo stati in grado di superare le avversità e siamo riusciti a portare avanti il programma, grazie al contributo degli esperti coinvolti nelle due discipline Bocce e Tennistavolo”.

Nel suo intervento, l’Esperto Guglielmo Vutano ci ha tenuto a sottolineare “La Scuola Vitrioli è stata l’unica scuola che ha portato a termine il progetto, nonostante tutte le difficoltà”.

Dopo il breve intervento della Campionessa Elisa Turro, coetanea degli studenti del Vitrioli, si è proceduto con la premiazione partendo dal premio speciale all’alunno Gjergji Zeka della classe 3^E, al quale sono seguiti, rispettivamente per le due discipline Tennistavolo e Bocce:

Tennistavolo Torneo Classi Terze

Renato Alfieri Classe 3^E, Marco Nucara Classe 3^C, Vincenzo Barreca Classe 3^F

Tennistavolo Torneo Classi Seconde

Ernesto Filippelli Classe 2^D, Sergio Zagami Classe 2^E, Francesco Davoli Classe 2^F

Tennistavolo Torneo Classi Prime

Enrico Florio Classe 1^D, Alessandro Caridi Classe 1^G, Nicola Merenda Classe 1^F

Bocce Specialità Petanque Torneo Classi Terze

3^D: Marco Cernuto, Leonardo Mortelliti, Dario Poto

3^E: Vincenzo Festa, Stefano Musolino, Parisi Francesco

3^F: Vincenzo Barreca, Giuseppe Festa, Simone Pitrolo

In chiusura, oltre alla premiazione dei giovani atleti dei Campionati Studenteschi, sono stati celebrati tutti i risultati ottenuti dagli studenti del Vitrioli nell’ambito di altri progetti e concorsi, che li hanno visti protagonisti nel corso dell’anno scolastico 2021/2022; pertanto, sono stati consegnati gli attestati relativi a:

- Campionati internazionali giochi matematici;

- Olimpiadi Astronomia;

- Premio Apollo School con un’alunna che ha vinto il IV posto a livello cittadino;

- Giochi d’autunno.

In particolare, vanno menzionati gli studenti che si sono distinti nei Giochi d’Autunno e per il Premio Apollo School:

Giochi d’autunno - Categoria C1

1. Marco Chiovaro Classe 2^F

2. Elena Chiara Sicuro Classe 2^F

3. Dario Ferrara Classe 2^F

Giochi d’autunno - Categoria C2

1. Giuseppe Tripodi Classe 3^F

2. Stefano Musolino Classe 3^E

3. Sofia Prattico’ Classe 3^F

Premio artistico-letterario Apollo School

IV Classificato a livello Cittadino: Palumbo Francesca 1^D