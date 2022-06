SCILLA Maggio in fiore, successo della mostra curata dalla pittrice Adele Canale

maggio in fiore-300x203 Ha registrato un boom di presenze "Scilla Maggio in Fiore" promossa dall'Associazione "Incontriamoci Sempre" a Palazzo Krataiis. < >.

All'interno della personale di Adele Canale anche alcuni paesaggi che rappresentano scorci di Scilla per promuovere le bellezze del territorio e i fiori per dipingere la natura e giocare con i petali attraverso le ombre e i colori forti: <<Come si legge l'espressione di un volto, così si legge la corolla dei fiori. I fiori sono espressivi e trasmettono le sensazioni>>. Due dipinti che raffigurano i galli saranno donato al museo di San Roberto: <<Il gallo della mia pittura - ha aggiunto - rappresenta l'uomo calabrese. E' un ciclo pittorico che ho iniziato negli anno 80. Nel corso degli anni i galli hanno hanno subito una trasformazione. Ho realizzato ben dodici grandi tele dove racconto i fatti e i personaggi che ho incontrato nella mia vita>>.

La mostra, che si prolungherà fino al 10 giugno, è stata inaugurata il 30 maggio alla presenza del sindaco di Scilla, Pasquale Ciccone, di Pino Strati presidente dell'Associazione "Incontriamoci Sempre" e del sindaco di San Roberto, Antonino Micari.

Tina Ferrera